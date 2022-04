Avec un Killian Malwaya de gala, les U18 de l'ASVEL s'imposent contre Gravelines-Dunkerque

COUPE DE FRANCE

De l’allant, les U18 de l’ASVEL n’en manquent pas. Prenez, par exemple, cette action où Killian Malwaya chipe un ballon, fait deux dribbles et le passe à François Wibaut, qui en profite pour inscrire deux points en contre-attaque (81-49, 29’). Simple, fluide mais diaboliquement efficace : cette action résume a, elle seule, le match et la victoire de l’ASVEL contre le BCM Gravelines-Dunkerque (100-77).

« J’ai senti les joueurs impliqués dans le projet qu’on avait défini tout au long de la semaine, explique Mike Happio, l'entraîneur rhodanien. On ne voulait surtout pas jouer comme si c’était une finale, on s’est préparé comme si c’était un match de championnat. Et ça nous a quand même permis de diminuer la pression, car on jouait quand même dans une salle magnifique... Les gamins ont fait leur job et ça a payé. »

« Killian Malwaya, c'est de l’or en barre »

D’abord portés par un François Wibaut (15 points en première mi-temps), les protégés de Mike Happio s’en sont ensuite remis à Killian Malwaya. Sans grande surprise l'ancien joueur de Marne-la-Vallée a terminé MVP de la rencontre avec 24 points à 8/17 aux tirs, 13 rebonds, 4 passes pour 33 d'évaluation en 32 minutes. « Le titre de MVP aurait dû être donné à l’équipe, pas qu’à moi. François a aussi fait une très belle performance », glisse l'arrière de bientôt 17 ans.

« Si je dois décrire Killian, avant tout, c’est de l’humilité, du travail et une envie de toujours se dépasser, énumère son coach en U18, Mike Happio. Il a aussi une certaine sagesse : sur le terrain, il est capable de faire des actions qui sont "waouh", explosives mais il est posé, réfléchi, il a envie d’avancer à chaque fois, quelque soit le challenge qu’on lui lance. Pour le coach, c’est de l’or en barre de l’avoir. »

Rapidement, très rapidement, l’écart est monté et l’ASVEL s’est mis en mode rouleau compresseur. + 14 à la mi-temps (48-34, 20’), + 32 (81-49, 28’) en fin de 3e quart-temps, l’ASVEL était bien décidée à réinscrire son nom au palmarès. Jamais, depuis le changement de catégorie d’âge en 2011, l’ASVEL s’était imposée en finale de la Coupe de France. Avec des jeunes habitués à jouer en Espoirs, les Rhodaniens n'ont jamais été inquiétés, face à des Nordistes valeureux.

Sur tous les tableaux

Une qualification historique pour le Final Four de l’Adidas Next Generation Tournament, une place en 1/4 de finale en U18 Élite contre Nantes (1er et 8 mai prochains)... Les U18 de l'ASVEL raflent tout sur leur passage et n’ont rien envie de laisser en route. À commencer par Killian Malwaya, qui a aussi un doublé championnat - Trophée du Futur à aller chercher avec les U21. Il voit grand pour la fin de saison.

« On a l’équipe et les armes pour remporter le tournoi de l’EuroLeague Juniors, glisse-t-il la médaille d'or autout du coup et le trophée de meilleur joueur soigneusement posé devant lui. Ce qui est important c’est la récupération et faire tous les soins possibles pour être en forme. On va rester concentrés pour être juste sur tous les tournois. » De l'allant, les U18 de l’ASVEL n’en manquent pas...

À l'Accor Arena,