Basket-fauteuil : Hyères titré pour la 7e fois

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Grégory Picout

Le champion reste champion. Samedi dernier, la finale de la Coupe de France de basket-fauteuil opposait Hyères au Puy en Velay. Une rencontre disputée à l'Azur Arena d'Antibes, dans une belle ambiance, et remportée par les Varois, 66 à 61. Tenant du titre, Hyères s'est donc adjugé pour la 7e fois le trophée Maurice Schoenacker (figure du handibasket, pionnier du développement de la discipline à Mulhouse, puis entraîneur des Bleus et DTN du basket-fauteuil).

Hyères a pu compter sur Nicolas Jouanserre, auteur de près de la moitié des points de son équipe avec 32 unités ! Rapidement mené aus score, Le Puy, dont c'était la première apparition en finale, n'a rien lâché et a rendu le match disputé jusqu'au bout. "Le Puy a fait un début de match un peu poussif, mais ils sont bien revenus dans le troisième et quatrième quart-temps. Hyères, de son côté, a maîtrisé le match de bout en bout avec des joueurs d’expériences, et leurs deux nouvelles recrues très intéressantes qui leur apporteront une plus-value tout au long du championnat", analyse Stéphane Binot, le directeur sportif du basket-fauteuil.

Feuille de match

Arbitres : T. Roeh, J. Corvaisier, D. Blot.

Score : 61-66 (11-17/11-18/25-20/14-11) .



Le Puy En Velay : R. Bayle (9 pts), M. Buso (8 pts), Z. Challat (12 pts), M. Gomez (8 pts), C. Dahmani (4 pts), G. Arnnaud, A. Mariani, S. Dorget, O. Zidi (10 pts), D. Marchigiani, A. Boughania (10 pts).

Hyeres : J. Laureri (4 pts), N. Jouanserre (32 pts), P. Nuttin (-pts), M. Butkevicius (9 pts), E. Trabuchet (1 pt), E. Prieto (14 pts), J. Duran (4 pts).