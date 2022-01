Basket Landes atteint les demi-finales de la Coupe pour la première fois, Bourges sort le tenant du titre après prolongation

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Jamais Basket Landes n'était parvenu à se qualifier en demi-finales de la Coupe de France féminine. C'est désormais chose faite. Ce dimanche, les championnes de France en titre ont lavé l'affront face à l'ASVEL Féminin, qui leur avait collé 40 points en championnat (45-85). Les joueuses de Julie Barennes ont mené durant la quasi totalité de la rencontre pour s'imposer 72 à 60 le jour de l'anniversaire (21 ans) de Marine Fauthoux, meneuse de Basket Landes prêtée par... l'ASVEL. L'intérieure suédoise Regan Magarity a été la joueuse de la rencontre (18 points et 12 rebonds pour 25 d'évaluation).

L'autre quarts de finale de ce dimanche a permis à Bourges de de nouveau prendre le dessus sur Lattes-Montpellier, deux semaines après leur opposition en LFB. Mais face à une équipe pourtant limitée, les Tango qui menaient pourtant de 16 points (45-29) à la mi-temps ont du jouer les prolongations. En effet, les Lattoises, tenantes du titre, n'avaient rien à perdre et Migna Touré a égalisé à 72 partout en toute fin de match. Seulement Iliana Rupert (14 points et 17 rebonds) ont vite refait la différence lors des 5 minutes supplémentaires et l'équipe d'Olivier Lafargue a assuré la victoire 80 à 75

Bourges et Basket Landes rejoignent ainsi Landerneau et Villeneuve d'Ascq dans le dernier carré.

Les résultats des quarts de finale de la Coupe de France féminine :