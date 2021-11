Blois privé de Thomas Cornely en plus de Tyren Johnson

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que Tyren Johnson est encore à l'arrêt, pour une durée indéterminée, à cause d'une blessure au genou, le meneur Thomas Cornely ne sera pas apte non plus ce mardi soir pour la rencontre de 1/16e de finale de Coupe de France masculine face à Saint-Quentin. L'international français de 3x3 a en effet subi une béquille samedi soir lors de la défaite de l'Abeille des Aydes face à l'Elan Chalon rapporte La Nouvelle République.

En leur absence, le staff va encore s'appuyer sur les pensionnaires du centre de formation. "Dahaba Magassa et Elliot Thillier seront sur le terrain à un moment donné", annonce le coach Mickaël Hay dans le quotidien. C'est la troisième fois en trois semaines que les Blésois affrontent le SQBB, après leur victoire en Leaders Cup puis leur défaite en championnat.