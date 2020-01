Boulazac privé d'Alpha Kaba contre Nancy

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Linda Chasseriau

En plus de Golfe-Juan - Nantes et Denain - Châlons-Reims, il y a une autre affiche des 8e de finale de Coupe de France masculine ce mardi soir. Le SLUC Nancy (Pro B) reçoit Boulazac (Jeep ELITE). Si du côté lorrain, Jordan Aboudou est suspendu et que Bastien Vautier est incertain (entorse de la cheville), le BBD s'est déplacé sans Alpha Kaba prévient La Dordogne Libre. L'intérieur franco-guinéen est victime d'une gastro-entérite. L'occasion d'intégrer un peu plus le pivot Frank Hassell, qui a joué son premier match samedi contre Le Portel. C'est l'espoir Mohammad Diop (2,04 m, 20 ans) qui fera le 10e homme.