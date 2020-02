Bourges - ASVEL : une finale inédite en Coupe de France féminine

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Coupe de France féminine

Triple tenant du titre après avoir battu Charleville-Mézières en 2016, 2017 et 2018, Bourges va tenter de conserver son titre à Bercy le 25 avril prochain. Car les Tangos, qui se sont facilement imposées face à Tarbes en demi-finale à Clermont-Ferrand (77-42), sont encore en finale. Pour la première fois, elles affronter Lyon ASVEL en finale de cette compétition.

Les joueuses de Valéry Demory l'ont elles emporté à Vannes contre une équipe de Lattes-Montpellier (86-74) trop diminuée (huit joueuses professionnelles suite aux blessures de Stephanie Mavunga et Alix Duchet), grâce notamment à une nette domination au rebond, ce qu'a regretté le coach vaincu Thibaut Petit. "C'est difficile de gagner un match quand on est autant dominé au rebond. Lyon a été plus frais et plus physique que nous. Enchainer deux matches de l'intensité que l'on a eu en moins de 24 heures c'est dur." Marine Johannès (26 points à 10/19 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues pour 23 d'évaluation en 31 minutes) a été la joueuse du match.