Chalon battu par Fos : "Pour l’instant, on ne trouve pas de liant ni de constance", avoue Julien Espinosa

Au Colisée pour son premier match officiel à domicile, l'Elan Chalon a été battu 81-65 par Fos Provence, équipe pensionnaire de Pro B, mardi soir en 64e de finale de Coupe de France masculine. Après une préparation complexe, l'équipe de Julien Espinosa n'a pas rassuré. Ce dernier, qui est revenu sur la défaite dans Le Journal de Saône-et-Loire, ne parvient pas à prendre le chemin espéré. Pour le moment.

"Ce que je cherche à faire avec ce groupe, c’est arriver à faire jouer ensemble l’équipe, a-t-il avoué. Pour l’instant, on ne trouve pas de liant ni de constance. C’est indéniable qu’on ne peut attendre maintenant ou espérer que ça joue mieux par un miracle. [...] Contre Roanne, on avait montré des signes encourageants au niveau offensif. Mais on était insatisfait de notre prestation défensive. C'est très perturbant de voir qu’en faisant les efforts, en ayant trouvé plus de constance défensive, c’est de l’autre côté que ça ne fonctionne plus. C'est inconfortable en tant que coach."