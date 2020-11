Champagne Basket sans soucis contre Besançon

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Teddy Picaudé

La logique a été respectée en 16e de finale de Coupe de France entre Champagne Basket, équipe de Jeep ELITE, et Besançon, qui évolue deux divisions en dessous, en Nationale 1 masculine. Les Marnais l'ont emporté 104 à 67, eux qui menaient déjà 30 à 16 après un quart-temps. Si Arnas Velicka a donné 14 passes décisives, Matthieu Gauzin a lui inscrit 20 points, en plus de prendre 7 rebonds et donner 5 passes décisives.

