Clément Frisch a fait ses premiers pas en professionnel

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Valentin Philiponet

Jeune poste 4 de Strasbourg, Clément Frisch (2,01 m, né en 2002) a joué ses premières minutes en professionnel à Cholet lors de la victoire alsacienne en Coupe de France (82-78). Le natif de Bourgogne, profitant des absences de Yannis Morin (blessé) et d'Ike Udanoh (non qualifié), a fait son entrée en jeu à la toute fin du deuxième quart-temps. En 2 minutes et 8 secondes, l'international français a chipé deux ballons et pris un rebond.

Blessé à la cheville en décembre, celui qui avait été sollicité en décembre par Gries-Oberhoffen (Pro B) pour remplacer Franck Seguela - le BCGO a finalement signé Jacques Eyoum - pourrait pourquoi pas faire de nouvelles apparitions dans le groupe de Lassi Tuovi pour emmagasiner de l'expérience. Le technicien finlandais a d'ailleurs souligné la bonne performance de ses jeunes, puisque Essomé Miyem a également passé 12 minutes sur le terrain.

Seul petit hic de la soirée : la défaite de ses coéquipiers en Espoirs. Sans Jayson Tchicamboud et Clément Frisch (tous les deux du voyage dans les Mauges), la bande d'Alex Hartz a été battue par l'ASVEL à l'Astroballe (79-72), pour la première fois dans cette saison nouveau format. Mais la défaite de ses coéquipiers ne l'a pas empêché de fredonner quelques notes de Wejdene.