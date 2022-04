Contre la SIG Strasbourg, l'Élan Béarnais s'offre un premier titre majeur depuis 2007

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : AnnDee Lamour FFBB

Quinze ans, c’est long. Très long même, quand on s’appelle l’Élan Béarnais et qu’on a longtemps été habitué à jouer le haut du panier. La disette a pris fin ce samedi en début de soirée contre la SIG Strasbourg, après leur dernier titre majeur, la Coupe de France en 2007. Une première consécration pour les propriétaires américains du club, débarqués au chevet d’un club au bord de la relégation en 2020-2021.

Il n’avait ni dieu, ni maître. En début de rencontre, Vitas Chikoko était tout simplement inarrêtable. Avec 20 points en première mi-temps, l’intérieur palois a permis aux siens de rapidement mener la danse (31-22, 14’). Avec un maillot béarnais sur les épaules, façon cap de super héros, Petr Cornelie était forcément enamouré par la performance de son ancien coéquipier, bien secondé par Hamady Ndiaye (10 points et 5 rebonds).

Le booster Jordan Howard

Agressifs en défense, les Palois n’ont pas laissé le moindre m² à des SIGmen combatifs mais en difficulté face à la pression adverse. Auteur du panier de la victoire à Cholet, début avril (90-88), Jordan Howard s’est décidé à sortir le grand jeu. Un, deux et trois primés de suite et voilà les Alsaciens aux commandes de la rencontre pour la première fois de la première fois de la rencontre (57-58, 28’). À l’image d’un Ike Udanoh costaud sous les cercles, les Alsaciens se sont démultipliés aux rebonds offensifs (19 prises, au total). Des secondes chances qui ont redonné de l’énerrgie à la SIG, qui leur ont permis d’y croire (70-69, 30’).

La SIG explose en fin de match

Plus concernés des deux côtés du terrain, les Palois n'ont pas tardé à reprendre un peu de couleur, à (re)trouver plus d'allant en attaque. Drivés par son duo de shooteurs Brandon Jefferson - Justin Bibbins, ils ont étouffé l'enthousiasme alsacien. D'un point (75-74, 32') à quinze longueurs de retard (89-74, 38'), les Strasbourgeois ont totalement explosé. Victorieux de l'épreuve en 2015 et 2019, les SIGmen laissent filer la Coupe (95-86) et permettent à l'EBPLO de confirmer son retour sur les devants de la scène nationale.

