Coupe de France : Tarbes, Bourges, l'ASVEL et Lattes-Montpellier dans le dernier carré

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : TBB

Pour la première fois depuis 2016, la finale de la Coupe de France féminine ne se jouera pas entre le Tango Bourges et les Flammes Carolo. Cependant, les Berruyères sont toujours en lice. Samedi, elles ont battu le dernier pensionnaire de Ligue 2 Féminine encore qualifié, Toulouse, 89 à 60. Ce dimanche, elles tenteront de valider leur ticket pour Bercy face à Tarbes qui a sorti Landerneau de son côté dans un duel bien plus serré (71-69).

Du côté de la Bretagne et de Vannes, l'ASVEL Féminin et Lattes-Montpellier vont encore (!) s'affronter en demi-finale. Les deux équipes ont pris le meilleur sur La Roche Vendée et Basket Landes.

A Vannes :

Roche Vendée BC (LFB) – LDLC ASVEL Féminin (LFB) : 73-92

(LFB) : 73-92 Lattes-Montpellier (LFB) – Basket Landes (LFB) : 59-53

A Clermont-Ferrand :