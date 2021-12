Dernier qualifié pour les 1/8e de finale, Fos-Provence veut jouer la Coupe "à fond"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Christophe Canet

Avant de connaître un mois de décembre dantesque avec un enchaînement de trois cols hors-catégorie à domicile (ASVEL, Metropolitans 92 et AS Monaco), Fos-Provence a doucement remis la machine en route en s'imposant contre Mulhouse (90-79). Un succès qui permet aux BYers d'être la dernière équipe qualifiée pour les 1/8e de finale de la Coupe de France, en compagnie du Top 8 de la Jeep ÉLITE version 2020/21 et des autres vainqueurs de ces 1/16e de finale (Limoges, Gravelines-Dunkerque, Paris, Élan Béarnais, Boulazac, Saint-Quentin, Vichy-Clermont).

Pour la plus grande satisfaction de Rémi Giuitta, interrogé par Maritima, qui a apprécié le "sérieux" de ses troupes et ne se prive pas d'ambitionner un joli parcours. « L'appétit vient en mangeant, on va jouer la Coupe à fond », prévient le technicien fosséen.

Le tirage au sort des 1/8e de finale aura lieu le 8 décembre.

