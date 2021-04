Dijon domine largement Orléans et file en finale de Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La défaite sur le parquet orléannais en mars dernier avait fait mal aux Dijonnais. Rapidement privés de LaMonte Ulmer puis de Darius Johnson-Odom, l'OLB avait montré bien plus de coeur et de résilience face à des Dijonnais impuissants dans le money time (74-69). Hasard du calendrier, les deux formations se retrouvaient en demi-finale de Coupe de France. Mais cette fois-ci, Dijon n'est pas tombé dans le piège.



Concentrés des deux côtés du terrain, Chase Simon (14 points à 5/5 à la pause, 16 points au final) et ses coéquipiers ont fait feu de tout bois à 3-points (9/17 à la pause puis 22/36 au final !) toute la soirée, ne laissant aucune chance à l'OLB. Le collectif de la JDA était pour l'occasion celui des grands soirs, à l'image de Jaron Johnson (13 points) qui a profité de cette rencontre pour se refaire une santé. Avec 63% d'adresse au final et 144 d'évaluation collective au final, Dijon n'a pas laissé grand chose aux hommes de Germain Castano.



Toujours diminués par l'absence de ses deux joueurs majeurs sur la ligne arrière, et sûrement quelque peu fatigués de leur combat à Monaco, les Orléannais étaient déjà à la traîne à la pause (50-30, 20e).

Dijon déroule son basket

Pas rassasié, Axel Julien (32 points à 8/12 à 3-points) était déchainé et enfilait les paniers primés comme des perles. En face le virevoltant, Chima Moneke (20 points et 10 rebonds) faisait de son mieux pour réveiller sa troupe, mais cela n'était pas suffisant face au rouleau compresseur.

Muselé en première période, le très offensif basket de l'OLB pouvait quand même enfin s'exprimer - mais c'était trop tard. Un superbe shoot ave maria au buzzer du troisième quart-temps de Paris Lee (11 points et 4 passes), de son propre demi-terrain, voilà pour la maigre consolation des visiteurs.

Des visiteurs qui buvaient le calice jusqu'à la lie, encaissant trois paniers primés des Espoirs Dijonnais pour clôturer cette rencontre (107-74). L'OLB n'avait tout simplement pas les armes pour arrêter une équipe qui avait soif de vengeance et de finale. Les Bourguignons pouvaient exulter, les voilà en finale d'une coupe pour la deuxième année consécutive.

Quinze ans après le titre obtenu en 2006 en Coupe de France, la JDA a de nouveau rendez-vous avec son destin.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre