Fos passe l'obstacle mulhousien

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Christophe Canet

Fos Provence est en 1/8e de finale de la Coupe de France masculine. Les BYers ont battu Mulhouse, pensionnaire de Nationale 1 masculine, ce mercredi soir à la Halle Parsemain (90-79). C'est dans le troisième quart-temps que l'équipe de Rémi Giuitta a fait l'écart (28-11), permettant au coach de faire tourner son effectif, responsabilisant le jeune Jordan Degre (13 minutes de jeu) et l'arrière D'mitrik Trice (16 points à 5/6 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 23 minutes). Notons que les locaux ont donné 35 passes décisives pour 35 paniers de champ et 6 lancers francs réussis. Du côté Alsacien, Morgan Durand s'est illustré avec 20 points marqués, lui qui jouait pas loin de sa ville natale, Nîmes (Gard).

