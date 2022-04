Fougères remporte le Trophée Coupe de France sur un buzzer beater de Maxime Choplin

COUPE DE FRANCE

Vendredi soir à Bercy, le Monaco Basket Association et le Pays de Fougères Basket ont remporté le Trophée Coupe de France. Le MBA a facilement dominé Le Poinçonnet (69-50) alors que Fougères a eu besoin d'une prolongation pour finir devant le TOAC de Ludovic Vaty (24 points à 8/18 aux tirs, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions pour 26 d'évaluation en 40 minutes). C'est Maxime Choplin (23 points à 7/14 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 9 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 43 minutes) qui a donné la victoire aux siens sur un buzzer beater.