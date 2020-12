Germain Castano (Orléans) : "Ce que j'aime, c'est l'attitude des garçons"

Mardi soir, Orléans s'est qualifié en 1/8e de finale de la Coupe de France masculine en s'imposant contre Boulazac 90 à 81. Après un mois sans jouer, l'OLB a fait preuve d'inconstance, notamment en défense, ce qui est normal au vue du manque de rythme de compétition.

"On a eu de très, très bons passages en défense et d'autres beaucoup moins, a analysé l'entraîneur Germain Castano après la rencontre. On manque de consistance. On s'était donné comme objectif d'encaisser 76-77 points, on a pris deux paniers de trop on va dire. Je suis satisfait du résultat, le contenu n'est pas parfait mais le résultat est là quand même. [...] Ce que j'aime bien c'est l'attitude des garçons, ils veulent bien faire. Je suis plutôt optimiste."