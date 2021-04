Germain Castano avant Dijon - Orléans : "Il faut jouer cette demi-finale à fond sans regret"

Avant la demi-finale de Coupe de France qui aura lieu ce mardi, à 20h, à Dijon, l'Orléans Loiret Basket propose un avant-match en vidéo avec l'entraîneur Germain Castano et deux de ses joueurs, Giovan Oninangue et Malela Mutuale. L'entraîneur prévient qu'un gros défi attend son équipe :

"Même si ce n'est pas un objectif quand tu commences la compétition, tu te retrouves en demi-finale, sur un match difficile, on va à Dijon - ce n'est pas dans les meilleurs tirages -, mais on est dans le dernier carré, forcément les matches y sont compliqués. (...) Il faut jouer cette demi-finale à fond sans regret, sans se dire qu'on n'est pas au complet, parce que c'est pas comme ça qu'on fera un bon match."

L'ailier Giovan Oniangue revient lui sur la fierté d'être en demi-finale :

"Ce n'est pas rien, on ne fait pas des demi-finales tous les jours, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. On a fait un beau petit parcours, avec des grosses victoires, donc on va essayer de ramener, pourquoi pas cette finale, à Orléans."

Tous les trois s'accordent à dire que c'est une demi-finale difficile qui les attend. Malela Mutuale ne manque pas de le souligner :

"On sait exactement ce qui nous attend. C'est sûr qu'on est pas donné favori à la base, mais on va jouer notre chance à fond. On sait qu'ils sont très durs chez eux, défensivement c'est très costaud, mais ils sont aussi capables de mettre des points. A nous aussi de sortir les barbelés et de les titiller."