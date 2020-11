Gravelines-Dunkerque passe après prolongation à Denain

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : David Hayriau

Après "l'upset" de la veille en 16e de finale de Coupe de France avec la victoire de Blois chez Le Portel, une autre équipe de Pro B a failli faire de même ce samedi contre une équipe de Jeep ELITE. Mais Denain a fini par s'incliner à domicile contre le BCM Gravelines-Dunkerque (100-107).

Le BCM à -8 à 1 minute 9 secondes de la fin

Les joueurs de Serge Crevecoeur ont eu chaud puisque c'est leur nouvel ailier-fort Erik McCree qui a égalisé à 2 secondes de la fin sur deux lancers francs (92 partout). Pourtant, les joueurs de Rémy Valin avaient pris 8 points d'avance (92-84) à 1 minute et 9 secondes de la fin après un dunk de David Skara (22 points à 8/13 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 22 d'évaluation en 29 minutes). Mais Chris Horton puis Corey Davis (21 points à 7/14 aux tirs et 7 passes décisives pour 21 d'évaluation en 38 minutes) par deux fois et donc Erik McCree sur la ligne des lancers francs ont ramené l'équipe à égalité, avant de faire la différence dans les 5 minutes supplémentaires.

Avec 26 points à 8/12 aux tirs (dont 5/8 à 3-points), mais aussi 10 rebonds, 4 passes décisives, 6 balles perdues et 9 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 35 minutes, McCree a réussi ses débuts au BCM, formant un sacré duo avec un Chris Horton enfin dominateur (21 points à 8/8, 11 rebonds, 4 passes décisives, 4 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 40 minutes).

