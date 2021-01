Gravelines-Dunkerque s'en sort après prolongation contre Champagne Basket

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : BCMBasket

De +14 à -5. C'est avec 14 points d'avance que le BCM Gravelines-Dunkerque a démarré le dernier quart-temps (77-63). Mais mené par un Jalen Adams en feu (21 points à 8/11 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes), Champagne Basket est revenu. Ce dernier a égalisé à 91 partout pour arracher la prolongation. Puis, les visiteurs ont pris deux possessions d'avance (95-100).

Les recrues maritimes ont répondu présent

C'est là que les recrues du BCM ont fait la différence. Erik McCree (16 points à 6/10, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 22 d'évaluation en 39 minutes) tout d'abord, sur un turn-around jump shot. Puis Briante Weber (20 points à 6/9, 6 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions et 3 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 33 minutes), à 3-points. Ensuite, Khalid Boukichou (6 points à 2/3 en 15 minutes) a donné l'avantage aux siens (102-100) sur une belle passe de Lucas Bourhis avant que Weber ne mette fin au suspense (104-100) sur la ligne des lancers francs. De quoi prendre le relai d'un Gavin Ware (28 points à 11/21 et 13 rebonds pour 26 d'évaluation en 30 minutes) dominateur sous les panneaux.

Bref, avec ce 7-0 final, Gravelines-Dunkerque atteint le Top 8 de la Coupe de France, plateau réunissant les quarts et demi-finales à Trélazé.