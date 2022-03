Gravelines sort l'ASVEL au buzzer, Monaco costaud face à Bourg

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Après les qualifications en demi-finales de la Coupe de France de l'Elan béarnais et de la SIG Strasbourg, l'AS Monaco et le BCM Gravelines-Dunkerque ont fait de même ce samedi soir à Trélazé.

La Roca Team a su trouver les ressources pour vaincre la JL Bourg (74-65) moins de 24 heures après sa victoire en EuroLeague face à Baskonia. Les joueurs de Sasa Obradovic ont pris le meilleur départ (24-14 après un quart-temps) et ont su résister au retour des Bressans. Paris Lee s'est mis en évidence avec 16 points.

L'ASVEL quant à elle s'est relâchée en fin de rencontre au point d'encaisser 29 points sur l'ultime quart-temps et surtout un buzzer beater signé Kenny Kadji (20 points). En net avantage de taille à l'intérieur, le Camerounais a été servi par Jeremiah Hill (21 de ses 27 points en deuxième mi-temps) et a réussi à transformer son tir pour offrir la victoire aux siens (79-78) et une place en demi-finales.

En demi-finales justement, Monaco affrontera Strasbourg à partir de 14h30 puis le BCM Gravelines-Dunkerque fera face à l'Elan béarnais à 17h. L'enjeu est simple : deux places en finale.