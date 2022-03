Hamady Ndiaye : "On va aller jusqu'au bout et écrire nos noms dans l'histoire"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Invité de l'émission 100% Club sur les antennes de France Bleu Béarn après la victoire en demi-finale face au BCM Gravelines-Dunkerque, le pivot de l'Elan béarnais Hamady Ndiaye est revenu sur la qualification de son équipe en finale de la Coupe de France masculine sénior :

"On s'est bien battus, on a réussi à être qualifiés. C'était un très bon week-end pour nous. On était vraiment bien concentré pendant les trois premiers quart-temps. Je suis vraiment content de la manière avec laquelle notre équipe est restée soudée."

Le pivot international sénégalais a également souligné sa belle connexion avec Vitalis Chikoko :

"Avec Vitalis, quand on arrive à nous utiliser à notre top niveau, on a vraiment une alternance et un basket qui est presque inarrêtable. Quand l'énergie est là et que l'on joue en équipe avec nos meneurs Justin (Bibbins) et Brandon (Jefferson) qui font un travail incroyable, on se sent bien et on joue du très bon basket ensemble."

Hamady Ndiaye veut marquer un peu plus l'histoire du club en gagnant la finale de Coupe France mais reste aussi concentré sur la suite du championnat avec un match difficile mercredi face au Mans :

"On n'a pas tout le temps l'opportunité d'aller en finale. C'est une opportunité qui se présente. On veut aller jusqu'au bout. On veut le faire pour le club et pour les fans qui se sont déplacés. On va aller jusqu'au bout et écrire nos noms dans l'histoire. Il faudra rester concentrés pour mercredi. C'est très important pour nous de savoir que l'on peut gagner un match à la fois. A chaque fois que l'on avancera, on verra l'objectif suivant."

Avant de disputer la finale de la Coupe de France le 23 avril prochain face à la SIG Strasbourg, l'Elan béarnais recevra Le Mans mercredi au Palais des Sports.