Historique : les Guyanais de l'ASC Tours à une victoire de la finale à Bercy !

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : MB Ville de BruaylaBuissière

Et dire que les équipes d'outre-mer avaient initialement été exclues du Trophée Coupe de France avant même de disputer les 1/16e de finale en raison de la "dégradation sanitaire"... Finalement, mi-janvier, une mobilisation politique, avec l'intervention du ministère des sports suite à la colère des diverses ligues locales face à une décision jugée "discriminatoire", avait permis un retour à la normale.

Le message de Livio Jean-Charles, les chaussures de Damien Inglis...

Dix semaines après cet imbroglio, l'ASC Tours n'est maintenant plus qu'à une petite marche de la finale à l'Accor Arena ! Après avoir éliminé Gennevilliers (96-89), pensionnaire de NM2, en métropole lors des 1/16e de finale puis dominé Alfortville, leader de sa poule de Nationale 3, à domicile en février (66-59), l'équipe guyanaise est devenue la deuxième équipe d'outre-mer à se hisser jusqu'en quart de finale du Trophée Coupe de France.

Cette qualification a suscité un engouement incroyable en Guyane : le 1/8e de finale s'est déroulé dans une salle pleine à craquer. 3 000 spectateurs avaient ainsi pris place dans l'enceinte de Matoury pour soutenir les joueurs de La Tour. Depuis, les fleurons du basket guyanais ont pris le relais : Livio Jean-Charles leur a envoyé un message d'encouragements depuis le port du Pirée tandis que Damien Inglis a offert des nouvelles chaussures à tous les joueurs.

« On rentre dans l'histoire du sport ultramarin »

Arrivés le week-end dernier à Béthune afin de s'acclimater et se préparer pour le week-end le plus important de leur carrière, les ouailles du coach Gilles Elfort avaient rendez-vous avec l'équipe 2 de Poitiers samedi, engagée en Nationale 2. Et la journée du PB86 n'a pas été rayonnante... Pendant que les pros étaient battus à domicile par Le Havre (90-102), les réservistes ont subi la loi de l'ASC Tours (58-68), eux qui étaient dans les cordes dès la mi-temps (23-41). « Ils ont commis cinq ou six fautes d’entrée en peu de temps et sont rentrés comme des boxeurs », a expliqué l'entraîneur pictavien Grégory Thiélin à La Nouvelle République. « Ils nous ont tapés dessus dans le bon sens du terme. On s’est mis à pétocher sur cette dureté-là. [...] On n’est pas habitué à ce basket très dur. On est trop tendres. Ils en ont profité et méritent leur victoire. » Un succès savouré comme il se doit par les principaux intéressés. « Je suis fier de mon équipe, du public, de tout le monde, c'est extraordinaire d'être en demi-finale », savourait Rénato Vilsaint au micro de Guyane la 1ère, tandis que son coéquipier Nicolas Laloupe avait conscience de la portée de cet exploit. « Aujourd'hui, on rentre dans l'histoire du sport ultramarin, du sport guyanais. On est très contents et on va continuer à se donner jusqu'au bout. »



Fougères, le TOAC et Marmande également en lice pour la finale



La belle histoire continue donc pour l'ASC Tours : les Guyanais disputeront la demi-finale contre le Pays de Fougères (NM2), auteur d'une belle surprise avec sa victoire sur Loon Plage (67-66). Assimilés à une équipe de Nationale 3, les ultramarins partiront avec une avance de sept points. Pour une qualification historique, direction la finale de Bercy ? Ce dimanche, à 10h30 heure locale, toute la Guyane aura les yeux rivés sur Bruay-la-Buissière puisque la demi-finale sera retransmise en direction sur Guyane la 1ère, chaîne du groupe France Téléivisions.

À Hyères, sur le deuxième plateau, l'autre Petit Poucet tentera également de décrocher son billet pour l'Accor Arena. Après avoir créé la sensation en 1/8e de finale dans l'antre du HTV, le TOAC est revenu à l'Espace 3000 en conquérants. Les coéquipiers de Ludovic Vaty ont piétiné le Stade Marseillais (107-80). Ils affronteront un gros bras de NM2, Marmande, facile vainqueur de Grenoble (79-51).



Les joueurs de l'ASC Tours ont étouffé les réservistes pictaviens

Du côté du Trophée Coupe de France féminin, Nice n'aura pas l'occasion de prendre sa revanche sur son voisin monégasque. Défait in extremis en finale de la Coupe PACA par le MBA à Saint-Chamas en décembre (49-50), le Cavigal a été éliminé par Feytiat (49-55) tandis que les joueuses de la Principauté ont sorti Roanne (69-60). Sur l'autre plateau, à La Rochelle, l'ASA Sceaux a fait parler la hiérarchie contre Rennes en l'emportant 94-69. Les filles de Chris Singleton affronteront Le Poinçonnet, qui a souffert contre Sannois-Saint-Gratier (63-58).