Jean-Denys Choulet (Roanne) : "Il y a beaucoup de choses à travailler mais on peut être satisfait du résultat"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Jules Roches

Un tour de plus pour Roanne. Jean-Denys Choulet et ses hommes se sont imposés face à Vichy-Clermont grâce à un dernier quart-temps solide, gagné 25-6. Pour ActivRadio, l'entraîneur est revenu sur cette partie.

« On a passé un tour, c’est fait. L’écart est intéressant au niveau des statistiques, après moi j’attends toujours mieux. On peut faire mieux avec plus de rigueur. J’attends mieux d’un ou deux joueurs qui sérieusement m’inquiètent. Mais après 4 semaines sans jouer, faire que des entrainements qui comptent pour du beurre et des oppositions entre nous, vaut mieux gagner ce match de 23 que de le perde de 20. Il y a beaucoup de choses à travailler mais on peut être satisfait du résultat. »

Mais, la tête était plutôt sur la situation sanitaire actuelle complexe à gérer pour les clubs. Jean-Denys Choulet, et ses légendaires prises de paroles sans filtres, est revenu sur cette situation dramatique pour les clubs.

« Je n’arrive pas à comprendre comment il est plus dangereux d’être dans une halle, masqué et avec un siège entre chaque personne que de s’entasser dans les métros et les bus. Je ne comprendrais jamais ! Quand les clubs seront morts et que certains déposeront le bilan, on se dirait peut-être qu’on aurait dû faire autrement ! Il y a beaucoup d’argent qui a été débloqué pour la culture, attendons de voir pour le sport. On ne peut pas continuer comme ça, ce n’est pas possible. Sans aide, on va tous mourir. C’est aussi simple que ça. »

Plus tôt dans la journée, le Président de la République française Emmanuel Macron a reçu une délégation représentant le monde du sport et a prévu une enveloppe de 400 millions d'euros pour le sport, dont au moins 83 millions pour le sport professionnel pour les compensations de pertes des billetteries et 105 millions d'euros d'exonérations des cotisations sociales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.