L'ASVEL s'en sort dans le money-time contre les Metropolitans 92

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Débordé par Scott Bamforth mardi, Guerschon Yabusele n'avait pu empêcher le panier de l'égalisation contre Le Mans, vainqueur de l'ASVEL au bout de la prolongation. Cette fois, l'ailier-fort villeurbannais, pris de vitesse par Anthony Brown, a contré ce dernier sur la planche et ainsi évité la sortie de son équipe en quart de finale contre les Metropolitans 92. Il a ainsi évité une défaite qui aurait fait très mal à l'ASVEL, qui vit un mois de mars compliqué.

Car grâce à un 9-0 en fin de match, les Franciliens étaient passés (67-70) devant à l'entame sur un très gros panier de David Michineau (13 points à 5/11 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d'évaluation en 34 minutes). Mais les leaders de l'ASVEL que sont David Lighty (8 points à 2/5, 4 rebonds, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 28 minutes) et Norris Cole (18 points à 6/14, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 30 minutes) ont marqué deux gros tirs pour redonner l'avantage aux leurs. Le dernier stop a permis aux locaux de finir le travail.

Auparavant, la partie a été engagée entre deux gros du championnat de France. En difficulté sur la défense pick & roll, les Metropolitans 92 ont laissé Thomas Heurtel (5 passes décisives) gaver Moustapha Fall (12 points à 5/7, 7 rebonds et 3 contres pour 19 d'évaluation en 28 minutes) d'offrandes. En revanche, de l'autre côté du terrain, Boulogne-Levallois s'est demandé au rebond offensif (12 prises), à l'image de Neal Sako (9 points à 4/4, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 19 minutes) pour marquer régulièrement sur deuxièmes chances, notamment à 3-points (12/24). Mais cela n'aura pas suffi, l'ASVEL s'en sort et reste donc en lice pour conserver son trophée.

