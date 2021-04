L'ASVEL sort Limoges et rejoint Dijon en finale de la Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Après la large victoire de Dijon contre Orléans dans la première demi-finale de la Coupe de France masculine, on pouvait craindre que la deuxième demi-finale soit du même acabit entre l'ASVEL et une équipe de Limoges diminuée qui restait sur une défaite de 34 points contre Limoges. Mais face à des Rhodaniens en mode diesel, et grâce au nouveau duo intérieur Bruno Caboclo (21 points à 8/14 aux tirs et 13 rebonds pour 27 d'évaluation en 33 minutes) - Maciej Lampe (21 points à 9/18 et 13 rebonds pour 25 d'évaluation en 31 minutes), les joueurs de Mehdy Mary s'en sont bien sortis, échouant finalement à 2 points seulement (84-82).

Développement à venir.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre