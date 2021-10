L'Élan Béarnais au rendez-vous des 1/16e de finale grâce à sa victoire à Tours

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Deux jours après avoir battu Le Mans après prolongation (100-106), l'Elan Béarnais retrouvait la Coupe de France. En déplacement à Tours, les Palois l'ont emporté ce lundi soir (64-80).

Pau accroché mais en tête à la mi-temps

Bousculés en début de match (22-23, 10'), les hommes d'Eric Bartecheky accéléraient sous l'impulsion du trio Justin Bibbins (17 points et 5 rebonds pour 16 d'évaluation) - Gérald Ayayi (17 points et 5 rebonds pour 18 d'évaluation) - Giovan Oniangue (8 points et 2 passes décisives pour 7 d'évaluation) pour prendre se détacher dans ce premier acte. Tours ne renonçait pas et s'appuyait sur un excellent James Batemon (17 points et 5 rebonds pour 21 d'évaluation) pour rester au contact des Palois. A la pause, l'Elan Béarnais menait de 6 points face à des Tourangeaux très accrocheurs (38-44, 20').

La revanche de 2020



Les Béarnais revenaient sur le parquet avec de belles intentions et infligeaient un 9-2 d'entrée à Tours pour reprendre leurs distances (40-53, 23'). Sérieux en défense et efficaces offensivement, les joueurs d'Eric Bartecheky continuaient de faire la course en tête dans ce match. Le festival offensif palois se poursuivait dans ce troisième quart temps et à dix minutes du terme, l'EBPLO était toujours devant (49-56, 30'). Dominique Archie, timide en première période, soignait lui aussi sa feuille de statistiques (11 points et 5 rebonds pour 18 d'évaluation). Dans un dernier quart temps maîtrisé, l'Elan Béarnais contrôlait cette fin de rencontre et s'imposait logiquement (64-80). Une revanche par rapport à l'année dernière où le TMB, alors pensionnaire de NM1, avait sorti les Palois (83-81). Grâce à ce nouveau succès en Coupe de France et cette qualification pour les 1/16e de finale, la belle série béarnaise se poursuit.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre