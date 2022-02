L'Elan Béarnais continue l'aventure en Coupe de France,"un challenge de plus" pour Bartecheky

Dans un match serré, l'Elan Béarnais a su finir fort à Orléans pour l'emporter 77-70 et ainsi se qualifier en quarts de finale de la Coupe de France masculine. Les visiteurs ont collé un 22 à 6 à leurs adversaires dans le dernier quart-temps.

"Nous pouvons nous satisfaire de la victoire et de cette qualification au vu des conditions dans lesquelles nous avons disputé cette rencontre, s'est satisfait l'entraîneur Eric Bartecheky après la rencontre*. Nous étions privés de Brandon (Jefferson) et comme à Fos, nous avons été contraints de composer sans Justin (Bibbins) pendant un long moment suite à ses deux fautes rapides en tout début de match. Heureusement, nous avons tiré des enseignements suite au scénario déjà rencontré à Fos et cela nous a été utile ce soir. Cela nous a permis de rester dans le match jusqu'à ce que Justin revienne, sans prendre d'éclat. J'ai apprécié l'engagement et l'état d'esprit affiché par les joueurs. Nous avons fait les stops nécessaires, nous sommes restés concentrés et cela nous a bien aidés pour résister malgré notre manque d'adresse à 3-points (5/26). C'est bien de pouvoir poursuivre l'aventure en Coupe de France, c'est un challenge de plus et c'est toujours intéressant de s'imposer pour gagner en confiance."