L'Elan Chalon se rendra à Vichy pour les 1/64e de finale de Coupe de France, le tirage au sort intégral

Deux oppositions entre clubs de Pro B et BetClic Elite, un match entre une BetClic et une Pro B, six rencontres entre troisième division et quinze entre des clubs de de deuxième division et troisième division. Le tirage au sort des 1/64e de finale de la Coupe de France masculine 2021-2022 a eu lieu ce lundi 26 juillet, au siège de la Fédération française de basketball. Chalon-sur-Saône, fraîchement relégué dans l'antichambre de l'élite, voyagera à Vichy, le 22 septembre, dans un choc entre anciens pensionnaires de Pro A. A suivre également le déplacement de Fos-sur-Mer, nouveau membre de la BetClic Basket, à Saint-Vallier (Pro B). Le Paris Basket (BetClic Elite) recevra Angers (N1), à la Halle Georges Carpentier.

Aix-Maurienne (Pro B) – Avignon Le Pontet (NM1)

Saint-Vallier (Pro B) – Fos (Betclic Élite)

Pont de Cheruy (NM1) – Saint Chamond (Pro B)

Vichy-Clermont (Pro B) – Chalon-sur-Saône (Pro B)

Andrézieux Bouthéon (NM1) – Besançon (NM1)

LyonSO (NM1) – Antibes (Pro B)

Bordeaux (NM1) – Dax-Gamarde (NM1)

Les Sables d’Olonne (NM1) – Tours (Pro B)

Tarbes-Lourdes (NM1) – Blois (Pro B)

Poitiers (NM1) – Challans (NM1)

La Rochelle (NM1) – Boulazac (Pro B)

Toulouse (NM1) – Nantes (Pro B)

Rueil (NM1) – Le Havre (NM1)

Paris (Betclic Élite) – Angers (NM1)

Lorient (NM1) – Rouen (Pro B)

Rennes (NM1) – Chartres (NM1)

Vitré (NM1) – Evreux (Pro B)

Caen (NM1) – Quimper (Pro B)

Get Vosges (NM1) – Saint Quentin (Pro B)

Cergy-Pontoise (NM1) – Nancy (Pro B)

Centre Fédéral (NM1) – Orchies (NM1)

Kaysersberg Ammerschwihr (NM1) – Lille (Pro B)

Mulhouse (NM1) – Boulogne (NM1)

Alliance Sport Alsace (Pro B) – Denain (Pro B)

Chez les filles, les 1/32e de finale ne réuniront que les équipes de Ligue 2 Féminine :