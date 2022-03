La colère de T.J. Parker après le sabordage de l'ASVEL : "Ce qui s'est passé est inadmissible"

Afin de vivre une semaine folle, l'ASVEL avait placé ses joueurs dans les meilleures conditions possibles. Mercredi, le déplacement victorieux à Kaunas avait été un aller-retour express : décollage à 14h pour la Lituanie, retour dans la nuit. Vendredi, à l'issue de la défaite à domicile contre l'Olympiakos, les Villeurbannais se sont directement envolés pour Trélazé en avion privé. Un investissement payant a-t-on longuement pensé. À la 22e minute, les joueurs de T.J. Parker se promenaient contre le BCM Gravelines-Dunkerque (42-25) avant de subitement sombrer et de perdre le gain de leur Coupe de France (78-79). Pour le plus grand dépit de leur entraîneur, furieux contre ses troupes.

« Plusieurs fois pendant le match on a averti les joueurs, il fallait continuer à pousser », a-t-il déclaré au micro de L'Équipe. « On leur a laissé une chance. Il fallait appuyer sur les domaines où nous étions bons, d'autant qu'ils étaient diminués. Ils ont pris confiance. Ce qui s'est passé ce soir (samedi) est inadmissible. Il faut se remettre en question. Je suis en colère contre mes joueurs, on a tout mis à disposition pour que ça se passe au mieux, on n'a pas vu l'équipe que l'on aurait dû voir. Il n'y a pas eu de rotations calculées. Il faut pouvoir sortir certains joueurs et que ceux du banc prennent le relais. Les remplaçants n'ont pas été prêts. »