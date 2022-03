La Coupe de France sur MCS basket, c’est imminent !

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : MCS Sport

Les quarts de finale de la Coupe de France, en exclu et en live sur MCS Basket, animés et commentés par l’incontournable David Cozette, lui-même très bien entouré par l’équipe First Team au complet (Thomas Larrouquis, Erwan Abautret, Thomas Dufant, Sacha Allix..).

Ça va vite enchaîner à partir de 13h ce samedi dans la très belle salle Arena Loire Trélazé, et MCS Basket a tout fait pour qu’on reste scotché devant son ou ses écrans, avec un dispositif exceptionnel : 5 caméras et tous les commentateurs sur place pour ne manquer aucune info, et le « chat » MCS Basket pour communiquer en live avec First Team et David Cozette.

Les affiches comme toujours sont alléchantes : entre Monaco qui enchaine les matches cruciaux après sa double confrontation en EuroLeague, le BCM Gravelines Dunkerque qui a retrouvé des couleurs, la JL Bourg qui au contraire voudra briller après ses récents déboires en Eurocup (c’était sur MCS Basket !), Strasbourg avec un Leopold Cavalière intraitable samedi dernier, et les Metropolitans 92, certes toujours leader de Betclic Elite, mais dans le doute, tous seront ultra motivés pour aller encore plus loin dans cette compétition.

A l’issue de ces quarts de finale, MCS Basket nous fera vivre en direct le tirage au sort pour les demi-finales, avec toujours David Cozette à la manœuvre ! Charme évident de la Coupe, on embrayera les demis dès demain dimanche, avec deux forcément très beau duel pour clore ce week-end de folie, à partir de 14h30 en direct sur MCS Basket.

L’offre MCS Basket est accessible en direct mais aussi à la demande, 6,99 Euros par mois et 49 Euros pour l’année. Et on rappelle LE bon plan pour les licenciés, une réduction de 20% sur l’abonnement annuel !

Le programme COUPE DE FRANCE sur MCS Basket

Samedi 26 mars

13h00 : Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez / Fos-sur-Mer Provence Basket

15h30 : SIG Strasbourg / Boulogne-Levallois Metropolitans 92

18h00 : AS Monaco Basket / JL Bourg

20h30 : LDLC Lyon-Villeurbanne / BCM Gravelines-Dunkerque

Dimanche 27 mars