La JDA Dijon s'est détachée contre la SIG Strasbourg

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : FOXAEP

Vingt minutes, c'est le temps que Dijon a mis pour entrer véritablement dans sa rencontre. Avant cela, s’appuyant d’abord sur son axe 1-5 avec Brandon Jefferson (11 points à 3/9 au final) - Yannis Morin (11 points et 7 rebonds) performants en première période, les hommes de Lassi Tuovi prenaient en effet un meilleur départ que leurs homologues dijonnais. Jean-Baptiste Maille (9 points, 6 rebonds et 5 passes) était aussi bien au rendez-vous face à la paire arrière bourguignonne. Lisant parfaitement le jeu des locaux, la SIG était logiquement devant à la pause (34-36, 20e).

Gerald Robinson, Monsieur +

Dans un match haché, marqué par la rudesse des contacts et la maladresse des deux côtés surtout en première période, un homme est parvenu à tirer son épingle du jeu sans rien forcer. Pas impressionné par les événements, Gerald Robinson (15 points, 2 passes et 3 interceptions) a enquillé des paniers de haut niveau dans le troisième quart au meilleur des moments, permettant à Dijon de faire un premier break (54-44, 27e). Strasbourg ne trouvait alors plus aucune solution devant la défense adverse qui était clairement montée en régime. À l'image de DeAndre Lansdowne (4 points à 1/10 pour -2 d'éval), les shoots ouverts des strasbourgeois ne sont presque jamais tombés dedans ce samedi soir (6/24 à 3-points au final).

Guère meilleurs, les locaux trouvaient tout de même des solutions pour creuser l'écart (73-54, 36e), devant une équipe de Strasbourg qui tirait la langue, disputant là sa troisième rencontre depuis... mardi.

Véritable moteur des locaux, Jacques Alingue (10 points, 5 rebonds et 4 passes) était partout, et finissait le boulot devant une SIG qui finissait par baisser pavillon, bien diminuée (seulement sept joueurs professionnels) il faut le dire sans Jaromir Bohacik et Ike Udanoh.

Sans briller, la JDA s'imposait (83-63) face à une valeureuse équipe strasbourgeoise qui a fait le métier en première période, avant de s'écrouler. A suivre la revanche au Rhénus entre les deux équipes dès samedi prochain pour le compte de la... Jeep ÉLITE.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre