La logique respectée sur les 17 parquets, le Pôle France pas si loin contre Orchies

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : François Pietrzak

La première grosse soirée de la saison 2021/22 n'a donné lieu à aucune surprise lors des 1/64e de finale de la Coupe de France. Dans la foulée des qualifications de Nancy et Saint-Quentin, aucune surprise n'est intervenue au cours des 17 rencontres, même si le Pôle France aurait pu coiffer Orchies sur le fil (64-68) grâce notamment aux 17 points et 5 rebonds de Rayan Rupert, nouveau leader attendu de l'INSEP cette saison.

Dans la plus grosse affiche de la soirée, entre pensionnaires de Pro B, Denain est allé s'imposer à Souffelweyersheim, contre l'ASA Basket (74-67). Ailleurs, toutes les équipes de Pro B se sont débarassées de leurs adversaires de NM1, plus ou moins facilement, avec la palme de la résistance pour Lorient, longtemps dans le coup face à Rouen (77-86).

Tchouaffé démarre en fanfare

Au niveau des performances individuelles, si l'Antibois Temidayo Yussuf (20 points et 10 rebonds), l'Aixois Corentin Carne (notre photo ; 16 points, 5 rebonds et 3 interceptions), l'Ébroïcien Shekinah Munanga (18 points à 7/9 et 13 rebonds en 28 minutes) ou le Nantais Garry Chathuant (21 points à 9/12 et 4 rebonds en 25 minutes), le trophée de MVP honorifique de la soirée est à mettre au crédit de Bathiste Tchouaffé. Le nouvel ailier de Boulazac s'est régalé sur le parquet de La Rochelle en compilant 26 points à 9/11, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 32 d'évaluation en 33 minutes.

Quatre matchs sont encore au programme mercredi, avec notamment l'entrée en lice des deux promus de Betclic ÉLITE : le Paris Basketball, contre Angers, et Fos-Provence, à Saint-Vallier.

Le programme des 1/64e de finale de la Coupe de France :