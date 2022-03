La SIG de Lassi Tuovi qualifiée en finale : "Cette fois, c'était notre tour, notre match"

La SIG Strasbourg a atteint la finale de la Coupe de France masculine en battant l'AS Monaco ce dimanche à Trélazé. Il y a 10 jours en championnat, la Roca Team avait remonté son retard pour arracher la prolongation et s'imposer au bout de celle-ci grâce à un panier miraculeux de Dwayne Bacon. Mais cette fois, le scénario était inverse. Car à 5 minutes de la fin, les Monégasques menaient 67-54. Les Strasbourgois ont passé un 16-1 pour prendre le dessus. Et si Donta Hall a arraché les prolongations, les joueurs de Lassi Tuovi étaient lancés pour l'emporter 86-73. Le coach finlandais était forcément heureux au moment de revenir sur la rencontre devant la presse* :

« Il faut toujours rêver grand et ne jamais arrêter de se battre pour ce qu’on veut. Je pense que c’est la chose principale que nos joueurs ont montrée aujourd’hui. Nous avons pas mal de joueurs dans cette équipe qui ont perdu deux fois en demi-finale la saison dernière. Nous avions décidé aujourd’hui que c’était à notre tour de gagner !

Contre une équipe d’Euroleague, le problème de taille entre les joueurs est toujours important. Nous l’avons vu cette année et l’année dernière en demi-finale de Playoffs face à l’ASVEL. Nous essayons de palier cela au mieux. Nous avons lâché des rebonds en 1ère mi-temps, mais c’est toute l’équipe qui s’est accrochée et qui s’est battue. Il n’y a pas que les intérieurs, les arrières aussi sont venus aider au rebond. Je suis heureux et très fier du travail collectif !

JB est incroyable depuis un mois. Nous avons perdu Roberson, puis Bohacik, Morin Out, tu pourrais facilement te trouver des excuses, mais les gars ont utilisé ces coups du sort pour monter leur niveau, prendre de plus gros rôles et JB en est le bel exemple. Je suis très heureux pour lui !

Nous étions à -13 à 5’ de la fin c’est vrai, mais on ne marquait pas. On ne jouait pas bien. Si tu es à -13 en jouant bien tu peux te dire que tu n’y arriveras pas. Mais là on savait qu’on pouvait faire mieux. Les gars ont continué à croire que les tirs allaient rentrer. Ils ont continué à croire en eux-mêmes. Les ressorts psychologiques sont dingues dans ces moments-là. Ça n’a plus rien à voir avec la tactique.

Je l’ai dit aux joueurs, c’est bien de pouvoir prendre sa revanche face à Monaco après prolongation. On aurait pu imaginer le même scénario que lors du match en championnat, mais pas cette fois ! On ne voulait pas lâcher ce match. Cette fois c’était notre tour, notre match ! »