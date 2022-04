Lassi Tuovi : "Pour le moment nous n’avons pas encore gagné de titre ensemble"

Ce samedi à 17 heures, la SIG Strasbourg affronte l'Elan béarnais en finale de la Coupe de France masculine. Les Alsaciens sont favoris, eux qui ont réalisé de beaux parcours en championnat et Ligue des Champions (BCL) ces deux dernières saisons. Deux bonnes saisons qu'il faudra valider par le premier titre de "l'ère Tuovi" :

"C’est une belle opportunité de gagner un titre pour le club, annonce le technicien finlandais sur le site Internet de la SIG Strasbourg. Certains joueurs sont avec moi depuis 1 an et demi, ont fait et vécu de très beaux matchs, mais pour le moment nous n’avons pas encore gagné de titre ensemble. Mais il ne faut pas se mettre top la pression avant. Le plus important est de bien préparer le match et d’être prêt samedi."