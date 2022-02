Lassi Tuovi (Strasbourg) : "La passion et la détermination étaient là"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : P Gigon SIG

Malgré les absences conjuguées de John Roberson (blessé), Yannis Morin (blessé), Léopold Cavalière (COVID-19) et Jean-Baptiste Maille (COVID-19), la SIG Strasbourg a réussi à battre la JDA Dijon mardi soir au Rhénus en 1/8e de finale de Coupe de France. L'engagement mis par les Alsaciens a ravi leur entraîneur Lassi Tuovi, qui l'a exprimé* après la rencontre mardi soir :

"Je pense que c’était un match plaisant à regarder. C’est un de ces matches lors duquel le coach ne doit pas trop toucher à l’équipe et doit juste s’assurer de jouer avec les joueurs les plus frais sur le moment et contrôler les fautes. La passion et la détermination étaient là. On a perdu des ballons c’est vrai, mais Dijon est une très bonne équipe défensivement. On était un peu mieux à ce niveau en deuxième mi-temps, mais ils n’ont surtout pas lâché pour ne pas faire ressentir les absences. A ce niveau c’est une victoire assez impressionnante."

Au sujet de Jordan Howard : "C’est une bonne première leçon de basket"

Battue par Tenerife, Le Portel et l'ASVEL il y a deux semaines, la SIG vient cette fois d'enchaîner trois succès de rang.

"Ce que je note c’est que nous sommes relancés dans une petite série de victoires. Ce sont trois victoires différentes, avec trois rosters différents, et à chaque fois nous avons trouvé la voie pour gagner. Pour moi cela compte. Peu importe que ce soit la Coupe de France ou la Betclic ELITE, quand tu trouves des solutions avec différentes rotations, c’est une bonne chose. Ce (mardi) soir Matt Mitchell a joué au poste 5 par exemple. On aura peut-être besoin de lui à ce poste de nouveau, on ne sait pas, mais en attendant, maintenant, on sait qu’on peut le faire."

A peine arrivé, Jordan Howard a joué 28 minutes. Il n'a pas eu d'adresse (2/8 aux tirs) et perdu 7 ballons pour sa première sortie. Pas de quoi stresser le technicien finlandais.

"J’ai parlé avant et après le match avec Jordan. Je lui ai dis qu’il était chanceux de commencer sa carrière en France contre Dijon. C’est une bonne première leçon de basket dans l’hexagone. Je ne suis pas inquiet pour ses pertes de balles. Il n’a pas joué depuis un certain temps, vient d’arriver et le basket français est plus athlétique que la G-League. Et quand, en prime, tu as Jacques Alingue sur le dos, tu as l’impression de faire un autre sport que celui que tu pratiquais en G-League ! Je suis heureux de son implication. Il n’a pas forcé et a pris ses tirs. Quand il sera mieux intégré dans l’équipe, les pertes de balles diminueront et il montera. C’est un bon élément pour remplacer John."

Avant la trêve internationale, la SIG veut continuer sa série en prenant sa revanche chez l'ESSM Le Portel, vendredi soir.

*propos retranscris sur sigstrasbourg.fr