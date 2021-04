Lattes-Montpellier remporte sa cinquième finale en 10 ans !

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Et de cinq ! Après 2011, 2013, 2015 et 2016, Lattes-Montpellier a remporté sa cinquième finale de Coupe de France féminine ce samedi après-midi. Le BLMA s'est imposé 75-74 contre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières qui elles ont perdu leur quatrième finale consécutive après les éditions 2017, 2018 et 2019, toutes perdues face au Tango Bourges Basket.

Les Gazelles ont gagné le match en plusieurs temps. D'abord, elles ont pris l'avantage en milieu de deuxième quart-temps après deux tirs successifs à 3-points de la MVP de la rencontre Julie Allemand (22 points, 27 d'évaluation) et d'Ana Dabobic. Mais les Ardennaises, qu'elles avaient battu dimanche dernier en championnat dans le money time, ont fait preuve d'énormément de courage malgré le forfait d'Endy Miyem. Yvonne Turner a donné 6 points d'avance à la 29e minute (49-55) aux siennes sur trois paniers consécutifs de sa part. Un avantage au score conservé jusqu'à 6 minutes de la fin quand Myisha Hines-Allen a impacté comme à son habitude à l'intérieur (64-63). Et si la poste 4 new yorkaise a fait grimper l'avance à +6 (71-65) juste avant le money-time sur un panier à 3-points, les joueuses de Thibaut Petit n'ont pas su tuer le match. Cependant, comme dimanche dernier, les Flammes Carolo n'ont pas pris le dernier tir, cette fois à cause d'une passe mal ajustée.

Place aux playoffs LFB

Malgré un gros combat, les joueuses de Romuald Yernaux s'inclinent et vont désormais devoir se concentrer sur les playoffs, avec l'espoir de réaliser un énorme coup contre l'ASVEL en quart de finale. Quant aux Gazelles, au complet depuis le retour de Diandra Tchatchouang, elles peuvent aborder les séries éliminatoires avec de belles ambitions, surtout que la qualification en Coupe d'Europe est désormais assurée. En rêvant pourquoi pas d'un doublé, comme elles l'avaient réalisé la dernière fois qu'elles ont remporté la Coupe de France, en 2016.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre



En toute logique, Julie Allemand a été élue MVP de la finale (photo : FFBB/IS/Bellenger)