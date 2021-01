Laurent Legname (Dijon) : "On est redevenu nous"

Après la rouste de Prague mercredi contre Nymburk, en Ligue des Champions (BCL), Dijon a bien réagi en s'imposant contre Nanterre 79-65 en Coupe de France masculine. A la fin du premier quart-temps, les joueurs de Laurent Legname menaient 21 à 6. De quoi provoquer la satisfaction de ce dernier, qui l'a exprimé au Bien Public :

"Le premier sentiment, c'est la joie de s’être qualifié, face à une équipe de Nanterre redoutable, qui se passe bien la balle, et avec un jeu offensif de qualité. Le cinq qui a débuté a été dans la réaction souhaitée, par rapport à nos valeurs, et ensuite il y a eu un bon apport des joueurs du banc. Après un non-match mercredi, on est redevenu nous, et malgré un malgré déficit d’adresse, on finit à 80 points. On a trouvé des bons shoots, et la marque a été bien répartie. Ils finissent à seulement 9 passes décisives, grâce à l’investissement des joueurs qui ont appliqué à merveille le plan de jeu."