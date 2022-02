Le BCM (après trois prolongations), Monaco, l'ASVEL et Pau passent en quarts

COUPE DE FRANCE

Après les qualifications de Bourg-en-Bresse, Strasbourg et Fos Provence ce mardi soir, quatre autres équipes ont atteint les quarts de finale de la Coupe de France masculine ce vendredi. L'AS Monaco a été sérieuse et appliquée face au Mans, même si les Sarthois ont eu le mérite de ne jamais décrocher, notamment grâce à leur collectif (24 passes décisives). Mais trop dominant au rebond (42 prises à 24), avec un Donta Hall dans tous les bons coups (15 points à 6/8 aux tirs et 16 rebonds pour 28 d'évaluation en 23 minutes), la Roca Team a fini par s'imposer sans frayeur (92-76).

De son côté, l'ASVEL s'est rendue la vie facile face à Vichy avec un premier quart-temps nettement dominé (33-16). T.J. Parker a pu faire tourner avec 7 points en 9 minutes pour Zaccharie Risacher et également 3 minutes de jeu pour le jeune meneur Romain Parmentelot. Kostas Antetokounmpo a également pu être relancé (8 points à 4/4 aux tirs et 4 rebonds) même si ses 4 fautes l'ont limité à 14 minutes de temps de jeu.

Sérieux tout au long du match, les Villeurbannais ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France, dont ils sont double tenants du titre.



Les deux autres rencontres de la soirée ont été bien plus serrées. Tout d'abord, le BCM Gravelines-Dunkerque s'est imposé après triple (!!!) prolongation à Saint-Quentin (105-111). Julien Mahé a bien failli jouer un mauvais tour à son ancien club. Benoit Gillet (27 points à 7/14 à 3-points) & co sont revenus en deuxième mi-temps après avoir pourtant compté 25 points de retard dès le premier quart-temps (10-35, 9e minute). Mais finalement, John Jenkins (39 points à 9/15 à 3-points) et Abdoulaye Ndoye (7 points, 10 rebonds et 11 passes décisives) ont marqué deux paniers décisifs pour faire la différence.

L'autre match accroché a eu lieu à Orléans. L'Elan béarnais s'y est imposé (70-77) suite à son énorme prestation défensive lors du dernier quart-temps (6 points encaissés). Pourtant, Orléans avait fait l'écart lors du troisième quart-temps (64-55). Mais Dominique Archie (17 points à 8/13 aux tirs) & co ont renversé la tendance.

