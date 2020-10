Le Havre fait tomber Rouen, Roanne gagne par forfait

COUPE DE FRANCE

Après Rennes - Le Portel (64-78) lundi soir, la suite des 32e de finale de la Coupe de France masculine s'est déroulée ce mardi soir. Sauf Fos - Roanne, annulé à cause de cas COVID-19 chez les BYers. Du coup, la Chorale est qualifiée. C'est également le cas d'autres équipes de Jeep ELITE : Champagne Basket, Boulazac (qui après trois semaines sans match n'a pas craqué à Saint-Vallier) et Orléans.

Dans les duels 100% Pro B, Denain a corrigé son voisin lillois et Blois l'a encore largement emporté contre Poitiers. La hiérarchie a été respectée entre Vichy-Clermont et Pont-de-Chéruy mais pas en revanche dans le duel normand entre Le Havre et Rouen. Il faut dire que le RMB a fait tourner avec seulement sept joueurs professionnels utilisés et Matic Rebec limité à 18 minutes de temps de jeu. Amin Stevens lui n'a pas joué. Enfin, Tours s'est également qualifié chez les équipes de Nationale 1.

Les résultats de mardi soir :

Champagne Basket (Jeep Elite) - Saint Quentin (Pro B) : 78-67

(Jeep Elite) - Saint Quentin (Pro B) : Fos-sur-mer (Pro B) - Roanne (Jeep Elite) : 0-20

(Jeep Elite) : 0-20 Saint Vallier (NM1) - Boulazac (Jeep Elite) : 77-89

(Jeep Elite) : Lille (Pro B) - Denain (Pro B) : 69-81

(Pro B) : Poitiers (Pro B) - Blois (Pro B) : 63-86

(Pro B) : Les Sables d’Olonne (NM1) - Tours (NM1) : 68-77

(NM1) : Le Havre (NM1) - Rouen (Pro B) : 80-77

(NM1) - Rouen (Pro B) : 80-77 Angers (NM1) - Orléans (Jeep Elite) : 68-90

(Jeep Elite) : Pont de Cheruy (NM1) - Vichy-Clermont (Pro B) : 72-79

La rencontre entre Nantes et Quimper étant annulée, il ne reste plus que deux matchs :