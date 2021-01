Le Mans décroche son ticket pour le Top 8 en gagnant à Roanne

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Jules Roche

Le Mans s'est imposé de 22 points à Roanne (74-96) en huitième de finale de Coupe de France masculine, à la Halle André Vacheresse.

Un meilleur départ pour Roanne

Sur le papier, les Manceaux partaient grandissimes favoris de ce huitième de finale de Coupe de France face à une équipe de Roanne en pleine reconstruction. Mais sur le terrain, ce fut bien les hommes de Jean-Denys Choulet qui prenaient le meilleur départ (10-2, 4e) sous l'impulsion d'un Juvonte Reddic de gala (14 points à 6/11 aux tirs, 7 rebonds, 4 interceptions, 2 contres, 20 d'évaluation en 32 minutes). Décomplexés, les locaux tenaient tête à une équipe sarthoise timorée (15-15, 10e). Dans le deuxième quart-temps, les deux formations se répondaient par séries. Dans un premier temps, les Ligériens infligeaient un 10-2 en deux minutes à leur adversaire pour porter l'écart à +9 (31-22, 15e) mais la réaction des coéquipiers d'Ovi Soko (14 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, 27 d'évaluation en 26 minutes) n'aura pas tardé. Après une grosse série (16-4 en 5 minutes), Le Mans virait en tête à la pause (35-38, 20e).

Le MSB domine la deuxième mi-temps

Après une bataille intense et équilibrée en première période, les débats tournaient largement en faveur des visiteurs dès le début du troisième quart-temps grâce notamment à un Scott Bamforth des grands soirs (21 points à 7/13 aux tirs dont 5/9 à trois-points, 7 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions, 25 d'évaluation en 29 minutes). A l'usure, le MSB parvenait à faire le trou (52-67, 30e) en s'appuyant sur un duo Terry Tarpey (11 points à 4/6 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 18 d'évaluation en 18 minutes) - Iggy Mockevičius (17 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds, 23 d'évaluation en 25 minutes) très efficace. Privés de Clément Cavallo puis de Steeve Ho You Fat (sortis pour 5 fautes), les joueurs choraliens se montraient à la peine et couraient après le score durant tout le quatrième quart-temps sans parvenir à recoller, la faute en partie à un vilain 7/31 à 3-points.

L'aventure Coupe de France s'arrête aux portes des quarts de finale pour les coéquipiers de Thomas Ville qui vont devoir désormais se concentrer sur la Jeep ELITE avec la réception samedi prochain de la SIG Strasbourg à la Halle André Vacheresse. Les hommes d'Elric Delord accèdent quant à eux au Top 8 du Trophée Robert Busnel qui se déroulera à l'Arena Loire de Trélazé les 20 et 21 mars 2021.