Le soir des surprises : Pau sorti par Tours, Fos-Provence donne la leçon à Chalon !

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Union Tours Basket Métropole

Cela deviendrait presque une habitude : après Cholet éliminé par Saint-Vallier (NM1) en 2017/18, Gravelines par Souffelweyersheim (NM1) ou Quimper (Pro B) par Golfe-Juan (NM2) la saison dernière, c'est au tour de Pau d'être allé mordre la poussière chez une équipe classée deux échelons en dessous en Coupe de France. Humiliés à Vitoria la semaine dernière (-64), les hommes de Laurent Vila ne se sont absolument pas rassurés pour leur première sortie officielle en subissant la loi de Tours (81-83). Pourtant, sans Vee Sanford ni Petr Cornelie, l'Élan Béarnais a compté jusqu'à 12 points d'avance en début de seconde mi-temps (50-38, 22e minute) avant de craquer sous les assauts de l'UTBM, mené par un excellent Ahmed Doumbia (18 points à 7/12, 6 rebonds et 5 passes décisives).

Samedi, en ouverture de la saison de Jeep ÉLITE, les Palois se déplaceront chez un autre traumatisé de ces 64e de finale de la Coupe de France : l'Élan Chalon, brutalisé à domicile par Fos-Provence (65-81). Une équipe méridionale qui était, en plus, largement diminuée avec les absences combinées de Jamar Diggs, Jean-Michel Mipoka et Nik Caner-Medley, sans oublier la blessure de Lucas Hergott en cours de route. Mais le talent de la recrue Kevin McClain (27 points à 10/14, 6 rebonds et 3 passes décisives) a, en partie, fait la différence, face à des Bourguignons hors sujet, à l'image d'un Eric Buckner décidément bien peu convaincant jusque-là (7 points à 2/5 et 1 rebond en 19 minutes).

En revanche, la logique a été respectée sur les autres parquets : Orléans, Châlons-Reims, Nantes et Blois ont tous composté leur billet pour les 1/32e de finale, de même que Saint-Quentin, vainqueur à Paris (résumé complet à lire ici).

Les résultats des 1/64e de finale de la Coupe de France :

Gries-Oberhoffen - Gravelines-Dunkerque : 77-85

Chalon-sur-Saône - Fos-Provence : 65-81

Tours - Pau-Lacq-Orthez : 83-81

Blois - Bordeaux : 95-61

Évreux - Orléans : 79-93

Paris - Saint-Quentin : 76-85

Toulouse - Nantes : 59-75

Kaysersberg - Châlons-Reims : 57-87

Quimper - Boulogne-sur-Mer : 20-0

Orchies - Souffelweyersheim : 0-20

GET Vosges - Denain : 0-20

La suite du programme, mercredi 23 septembre