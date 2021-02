Le Top 8 de la Coupe de France n'aura pas lieu à Trélazé

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Les quarts et demi-finales de la Coupe de France masculine devaient se dérouler à Trélazé à l'occasion du "Top 8" les 20 et 21 mars prochain. Alors que l'idée d'avancer l'événement, afin de libérer des dates pour jouer les matches en retard de Jeep ELITE et Pro B, avaient été évoqués, il n'en sera rien. Finalement, la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé d'annuler le Top 8 et de remplacer les quarts de finale par des matches secs dans les salles des clubs recevants, comme l'a évoqué Ouest-France. Ils devront se jouer d'ici le 20 mars.

Le programme des demi-finales sera dévoilé plus tard, suite au tirage au sort programmé ce mardi 9 février en fin de matinée.