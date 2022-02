Le top 8 de la Coupe de France reconduit à Trélazé jusqu'en 2025

COUPE DE FRANCE

Le maire de Trélazé Lamine Naham a annoncé à Ouest-France que Top 8 de la Coupe de France masculine serait de nouveau organisé à l'Arena Loire jusqu'en 2025, soit trois éditions supplémentaires en plus de celle de 2022. Deux éditions sont déjà passées par la salle de la banlieue d'Angers : en 2018 et 2019.

En plus de la prolongation de 3 ans, Lamine Naham a expliqué vouloir acheter 1 000 places le samedi et 1 000 places le dimanche pour les offrir aux habitants de la commune. Il se justifie à Ouest-France par le fait qu'il souhaite faire du Top 8 "une fête populaire. Le département (Loire-Atlantique) est une terre de basket".



Toujours selon Lamine Naham, la signature de la convention de la prolongation avec la FFBB se fera lors de l'édition du Top 8 2022, qui se tiendra les 26 et 27 mars prochains.