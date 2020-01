Les Metropolitans 92 complètent le tableau du Top 8

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Olivier Fusy

On connaît les huit équipes qualifiées pour le Top 8 de la Coupe de France, qui se déroulera à Trélazé. Mercredi soir, les Metropolitans 92 ont battu la JL Bourg après prolongation (102 à 96).

La partie a été très disputée et si les visiteurs ont pris les devants (65-72 à la 33e minute), ils n'ont pas fait le break. Il faut dire que les joueurs de Frédéric Fauthoux ont encore pu s'appuyer sur leur arme fatale, le pivot Vitalis Chikoko (18 points à 7/11 aux tirs, 10 rebonds et 4 contres pour 24 d'évaluation en 39 minutes). Les locaux sont remontés petit à petit et le money-time a été l'occasion pour les deux équipes de réaliser plusieurs stops défensifs, jusqu'au dernier tir raté par Zachery Peacock (16 points à 5/14, 3 rebonds et 5 balles perdues pour 6 d'évaluation en 31 minutes).

En prolongation, Donta Smith (16 points à 4/7, 3 rebonds, 8 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 30 minutes) et Bastien Pinault (23 points à 6/8 à 3-points en 23 minutes) ont marqué derrière l'arc pour permettre à leur équipe de faire l'écart et ainsi s'imposer. Les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois retournent donc au Top 8. En attendant le Top 8 à l'Arena Loire (les 21 et 22 mars), le tirage au sort aura lieu le 26 février.

