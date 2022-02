Les Metropolitans 92 prennent leur revanche sur Paris et filent en quarts

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Match de coupe, derby francilien, tous les ingrédients sont réunis pour un match spectaculaire entre Boulogne-Levallois et le Paris Basketball. En ce début de rencontre, les deux équipes ne nous font pas mentir.

Des dunks en veux-tu en voilà !

Le rythme est élevé et les offensives sont multiples de par et d'autre. Les dunks pleuvent à Marcel-Cerdan, notamment du côté des Metropolitans comme sur cet énorme poster de Bandja Sy (17 points à 7/9 au tir et 2 interceptions). Sa victime se nomme Dustin Sleva. Le premier écart du match semble se dessiner au milieu du deuxième quart-temps (40-30) en faveur de Boulogne-Levallois mais Ryan Boatright (14 points à 3/6 à 3-points) ne l'entend pas de cette oreille. Le meneur parisien se chauffe à longue-distance et inscrit 8 points d'affilés pour permettre à son équipe d'être au contact à la mi-temps (44-43).

Malgré l'interméde de quinze minutes, l'intensité ne redescend pas. La salle Marcel-Cerdan porte bien son nom ce jeudi 17 février 2022 car l'on se rend coup pour coup dans ce 8e de finale de CDF. Maintenant que Bandja Sy concentre toute l'attention parisienne, ce dernier fait parler sa clairvoyance pour servir Ginat qui finit avec la faute (58-52, 25'). Dans un style plus silencieux qu'à l'accoutumée, Juhann Begarin (16 points et 8 rebonds dont 3 offensifs) abat également un gros travail pour Paris à l'intérieur et dans la bagarre physique qu'imposent les Mets. Chaque fois que ces derniers tentent de se détacher, le club de la capitale revient au contact. Et passe même devant sur une action en deux temps : d'abord avec le contre par derrière de Kamagaté sur Michineau avant que Toupane ne crucifie à 3-points derrière (65-67, 29').

On pense peut-être alors que le vent tourne... mais les joueurs de Boulogne-Levallois vont rapidement dissiper ce soupçon en reprenant leur festival de dunks. Vince Hunter (18 points, 14 rebonds et 5 passes pour 31 d'évaluation), au four et au moulin, fait très mal à la défense parisienne en cette fin de rencontre. Alors que de l'autre côté, la pression instiguée par les hommes de Vincent Collet gênent de plus en plus Ryan Boatright et ses coéquipiers. Au final, seuls deux points séparent les deux équipes à quarante secondes de la fin du match. Mais le Paris Basketball ne parvient pas à renverser la vapeur et doit s'incliner sur une dernière perte de balle de Kyle Allman (88-81).

Avec cette victoire, Boulogne-Levallois se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de France qui auront lieu fin mars 2022 à Trélazé (Maine-et-Loire). Pour Paris, c'est une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre