Ludovic Vaty et le TOAC (NM3) en finale du Trophée Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : TOAC

Il y a quinze ans, Ludovic Vaty avait fait partie de l'équipe paloise sacrée lors de la finale Coupe de France 2007 avec l'Élan Béarnais (92-83). Trois printemps plus tard, en 2010, le Guadeloupéen ajoutait un deuxième Trophée Robert Busnel à son palmarès, sous les couleurs d'Orléans cette fois. Et désormais, même avec le destin brisé qu'on lui connait (anomalie cardiaque détectée en 2013), l'ancien Palois continue d'empiler les voyages vers Bercy.

La finale et... la NM2

Licencié au Toulouse Olympique Aérospatiale Club, en Nationale 3, l'international français (9 sélections) a mené son groupe vers une nouvelle finale à l'Accor Arena. « Et on va pas à Bercy nous ?! », l'a-t-on entendu répéter à l'Espace 3000 (vidéo inside à partir de 2h09), où le TOAC a signé trois exploits consécutifs pour s'ouvrir les portes de la finale du Trophée Coupe de France : d'abord en huitième de finale, le mois dernier, en éliminant l'ogre Hyères-Toulon (84-86), puis hier en quart de finale en surclassant le Stade Marseillais (107-80) avant de dominer le BB Marmande (87-77) ce dimanche, également un gros bras de Nationale 2, actuel troisième de sa poule. Une qualification pour la finale qui valide parallèlement l'accession toulousaine en Nationale 2 : leaders de leur poule, les hommes de Raphaël Pascual ne peuvent plus être rejoints par Coteaux du Luy.

Pays de Fougères également qualifié

À l'Accor Arena, le TOAC croisera le fer avec Fougères, qui a mis fin au rêve fou des Guyanais de l'ASC Tours. Les ultramarins n'ont pourtant pas démérités mais ont dû s'incliner 64-74 face aux Bretons, à Bruay-la-Buissière. « C’est inédit pour le club, on va savourer », a déclaré le coach Mathieu Lemercier dans les colonnes d'Actu. « Grand coup de chapeau à cette équipe de Guyane pour leur parcours. Il fallait deux bonnes équipes pour faire un bon match. »

La finale de l'édition féminine mettra aux prises deux équipes de NF1 : Monaco et Le Poinçonnet. Le MBA a difficilement écarté Feytiat (73-69) tandis que les Poinçonnoises ont disposé de Sceaux (63-52).

Les affiches des différentes finales les 22 et 23 avril :