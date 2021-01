Malcolm Cazalon passe 18 points à la défense de l'Olympiakos

Avant d'affronter l'ASVEL en EuroLeague, l'Olympiakos Le Pirée s'est maintenu en rythme en affrontant le club de l'agence sportive Beobasket ce lundi soir dans un match de charité organisé pour soutenir la lutte contre la COVID-19. Si la jeune équipe serbe du KK Mega Bemax s'est inclinée 78-75 contre Livio Jean-Charles (7 points) & co, la rencontre a notamment permis au jeune swingman français Malcolm Cazalon de se mettre en valeur. Le Ligérien a réalisé son record de points (18) sous les couleurs du KK Mega Bemax. Une belle performance face à un très beau monde.

Very interesting game in Athens, where Olympiacos prevailed Mega Soccer bet by 78 75! Marko Simonovic had 26p 10r 3a and 5-8 for 3p, while Filip Petrusev also had double double with 20p 10r! It was also best game this season for Malcolm Cazalon 01 born with 18 points!#BeoBasket