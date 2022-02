Malgré la défaite de Limoges, Massimo Cancellieri a noté du progrès

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

"On a vraiment avancé au niveau de l'esprit de combat". Au micro de France Bleu Limousin, l'entraîneur du Limoges CSP Massimo Cancellieri a tenu à féliciter ses joueurs, malgré l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France. Dejà défaits par Bourg-en-Bresse (79-66) samedi dernier en championnat, les Limougeauds ont une nouvelle fois cédé face aux Burgiens, 88 à 82. À Ekinox, Limoges peut tout de même avoir quelques regrets : ils menaient de 13 points à l'aube du deuxième quart-temps, avant d'être dominés sur le reste du match. Le capitaine Nicolas Lang (1,96 m, 31 ans) a encore surnagé, en inscrivant 17 points, à 4/7 à trois-points, mais ce fut trop juste pour espérer la victoire.

Coach Massimo : « Ok, nous sommes prêts, nous sommes de retour. Aujourd'hui, sans C.J Massinburg, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est pour ça que je suis super content cette fois. Je veux gagner mais je sais que le processus ne peut pas être si rapide en 3 jours. (1/2) pic.twitter.com/ALXfsX7J22 — Limoges CSP (@limogescsp) February 15, 2022

C'est un grand pas en avant

Privés de C.J Massinburg (1,91 m, 24 ans, 14,2 points de moyenne), le CSP s'est tout de même battu pour rester dans le match : "C'était un match de Limoges. C'était ce que Limoges peut faire sans Massinburg", a exprimé le technicien italien. Malgré le nouveau revers (le cinquième consécutif) et l'élimination, le travail est bon et l'équipe va dans la bonne direction : "Entre ce match et ceux de Nanterre et Gravelines, c'est un grand pas en avant".

Le meneur Demonte Harper (1,95 m, 32 ans) est dans la même mentalité que son entraîneur : "C'était un bien meilleur match aujourd'hui mais ce n'était pas assez". Malgré la mauvaise passe actuelle de Limoges, l'Américain ne se décourage pas et trouve des points positifs dans le jeu cercliste : "On a un peu changé le rythme en tant qu'équipe et on a montré plus de caractère. C'est ce qu'on veut montrer". Une rencontre considérée comme charnière dans un retour vers une série plus positive : "Ce match va nous aider".

Le focus est maintenant sur la dernière rencontre avant la trève internationale, le classique face à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Pour le coach Italien : "On a besoin de battre Pau et tout sera réparé". À Beaublanc, ce dimanche, le rendez-vous est immanquable pour les Limougeauds, pour revenir dans la course aux playoffs avant la trêve internationale.