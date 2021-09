Malgré Melvyn Govindy, Saint-Quentin s'en sort sur le parquet de Golbey-Épinal

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

En 1/64e de finale de Coupe de France masculine, Saint-Quentin (Pro B) a eu du mal à se défaire de l'Ambition Sportive Golbey-Epinal, petit poucet de la NM1. Dans les Vosges, la partie - qui s'est déroulée à huis-clos - a été très serrée. Il faut dire que Melvin Govindy était dans l'un de ses bons jours. Le pivot a fait du mal à la raquette du SQBB, cumulant 24 points à 8/12 aux tirs, 13 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 6 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 27 minutes. Mais les Picards ont tenu bon et ont fini par lâcher les locaux pour l'emporter 92-83 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques), se qualifiant ainsi pour les 1/32e de finale. Neftali Difuidi (23 points à 5/7 à 3-points, 3 rebonds et 3 interceptions pour 25 d'évaluation en 31 minutes) a été dans la lignée de bonne préparation.