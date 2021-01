Marcus Ginyard (Limoges) : "La Coupe de France est un objectif pour nous cette saison"

Ce vendredi, le Limoges CSP démarre l'année 2021 par la réception du STB Le Havre en huitième de finale de la Coupe de France masculine. Si l'équipe de Hervé Coudray est une grosse cylindrée de la Nationale 1, il n'empêche que le Cercle Saint-Pierre évolue deux divisions et a l'opportunité de recevoir cette rencontre.

"La nécessité d'être vraiment concentré sur ce que l'on a à faire, a expliqué à France Bleu Limousin l'entraîneur Mehdy Mary. Quand on est une équipe de Jeep ELITE et qu'on reçoit une équipe de Nationale 1, il faut être bien concentrés dès le début du match et vigilants."